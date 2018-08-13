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Все пассажиры Ми-8 в Таджикистане Ми-8 остались живы
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Все пассажиры и экипаж совершившего жесткую посадку в Таджикистане Ми-8 остались живы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все альпинисты и члены экипажа, бывшие на борту вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Таджикистане, остались живы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеду Юсуфи.
"Все пассажиры и члены экипажа МИ-8, совершившего жесткую посадку в горах восточного Таджикистана, живы. Определены точные координаты жесткой посадки МИ-8", — сказала пресс-секретарь.
Она добавила, что спасатели отправились на помощь находившимся на борту самолета.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8, перевозивший альпинистов, которые совершили восхождение на пик Исмоили Сомони, совершил жесткую посадку в горах Таджикистана.
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