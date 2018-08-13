Отец случайно застрелил сына в Подмосковье

Мужчина в Подмосковье случайно застрелил 10-летнего сына, стреляя с ним по мишени из самодельного пневматического оружия, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
Все произошло в воскресенье на территории частного домовладения в Солнечногорском районе: мужчина выстрелил, не заметив, что ребенок стоит недалеко от мишени.
"В результате попал в ребенка и причинил ему ранение груди, от которого мальчик скончался на месте", — сказала Врадий.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
По предварительным данным, семья мальчика благополучная, на учете не состояла.