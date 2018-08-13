Отец случайно застрелил сына в Подмосковье

Житель Подмосковья случайно убил сына

Все произошло в воскресенье на территории частного домовладения в Солнечногорском районе: мужчина выстрелил, не заметив, что ребенок стоит недалеко от мишени.

"В результате попал в ребенка и причинил ему ранение груди, от которого мальчик скончался на месте", — сказала Врадий.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По предварительным данным, семья мальчика благополучная, на учете не состояла.