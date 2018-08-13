В поджоге старой церкви заподозрили школьника-сатаниста

Заподозренного в поджоге уникальной церкви в Карелии школьника назвали сатанистом

Школьника, подозреваемого в поджоге уникального памятника деревянного зодчества — Успенской церкви, стоявшей в карельском городе Кондопоге, — местные жители считают сатанистом.

Местная жительница рассказала « Комсомольской правде », что подросток приехал на каникулы к бабушке. «Брату утром сказал: я эту церковь подожгу. Брат не поверил, посмеялся. А он взял и поджег», — сказала женщина.

По словам местной пенсионерки, подросток является сатанистом.

«Сатанистом парень-то был. В цорное одевался. А когда взяли его милиционеры-то, он смеялся», — рассказала она.

Охранник сгоревшего храма также рассказал, что поджог устроил 15-летний юноша. «Взял пять литров бензина, прошел по озеру с той стороны. Вспыхнула, как свечка. Представьте, сухое дерево», — сказал он, добавив, что пожарная приехала без воды, и драгоценные минуты были потрачены не на тушение, а на сбор.