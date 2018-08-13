Ещё
В поджоге старой церкви заподозрили школьника-сатаниста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Евровидение" оказалось под угрозой срыва
"Евровидение" оказалось под угрозой срыва

Заподозренного в поджоге уникальной церкви в Карелии школьника назвали сатанистом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Школьника, подозреваемого в поджоге уникального памятника деревянного зодчества — Успенской церкви, стоявшей в карельском городе Кондопоге, — местные жители считают сатанистом.
Местная жительница рассказала «Комсомольской правде», что подросток приехал на каникулы к бабушке. «Брату утром сказал: я эту церковь подожгу. Брат не поверил, посмеялся. А он взял и поджег», — сказала женщина.
По словам местной пенсионерки, подросток является сатанистом.
«Сатанистом парень-то был. В цорное одевался. А когда взяли его милиционеры-то, он смеялся», — рассказала она.
Охранник сгоревшего храма также рассказал, что поджог устроил 15-летний юноша. «Взял пять литров бензина, прошел по озеру с той стороны. Вспыхнула, как свечка. Представьте, сухое дерево», — сказал он, добавив, что пожарная приехала без воды, и драгоценные минуты были потрачены не на тушение, а на сбор.
Напомним, в пятницу, 10 августа, пожар полностью уничтожил Успенскую церковь — 42-метровый памятник деревянного зодчества России, «сопоставимый по уровню с объектами ЮНЕСКО». РПЦ считает, что в пожаре могут быть виноваты туристы. МЧС Карелии рассматривает версию о поджоге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, можно ли воссоздать уникальный памятник деревянного зодчества.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о долгах убитого дочерьми Хачатуряна Суд в Кемерово признал законным снятие ареста с ТЦ «Зимняя вишня» Вандалы попытались разжечь на «Медном всаднике» мангал
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок269
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»151
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева21
Cын-фрик Яковлевой сделал страшное признание114
Хачатурян оставил семье долги16
Видео
00:25
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
01:08
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Общество
03:55
Хачатурян оставил семье долги
Происшествия
01:29
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение