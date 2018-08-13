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В дагестанском лагере массово отравились дети
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Массовое отравление произошло в детском лагере в Дагестане 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В больницу с кишечной инфекцией после массового отравления в спортивном лагере в Дагестане попали 54 ребенка, сообщил осведомленный источник.
«В Шамильском районе в населенном пункте Хучада поступило сообщение о массовом отравлении, всего с острой кишечной инфекцией в местную больницу обратились 73 ребенка», — сообщил источник «Интерфакс». 54 из них были госпитализированы.
Напомним, 31 июля в ФССП по Свердловской области сообщили, что судебные приставы закрыли детский оздоровительный лагерь в Среднеуральске, в котором детей кормили фаст-фудом из соседнего кафе.
Ранее в детском лагере «Сосновый бор» в Свердловской области произошло массовое отравление.
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