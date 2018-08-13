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В Испании деревянная платформа обрушилась на концерте
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"Евровидение" оказалось под угрозой срыва
"Евровидение" оказалось под угрозой срыва

В Испании более 130 человек пострадали при обрушении платформы на концерте 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Порядка 130 человек пострадали при обрушении деревянной конструкции во время концерта на набережной в испанском городе Виго, автономное сообщество Галисия, сообщает местное издание Faro de Vigo.
Инцидент произошел в воскресенье вечером во время одного из концертов, который проводился в рамках фестиваля O Marisquiño. Деревянная платформа на набережной не выдержала веса зрителей и обрушилась, в результате чего много людей упали в воду. Сообщается, что все пострадавшие были госпитализированы, состояние четырех из них оценивается, как тяжелое.
На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Сотрудники правопорядка оцепили зону ЧП.
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