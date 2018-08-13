Хачатурян оставил семье долги

У убитого дочками Хачатуряна нашли долги

Житель Москвы Михаил Хачатурян, ранее убитый дочерями, не оплачивал счета за коммунальные услуги, в том числе за отопление и электричество. Об этом сообщает Life.

По данным издания, суд встал на сторону ГБУ «Жилищник» и признал семью Хачатуряна должниками. Life отмечает, что собственником квартиры в Алтуфьево числится 79-летняя мать Хачатуряна Лидия. В квартире был прописан сам Хачатурян, его жена Аурелия Дундук, их дочери и сын, а также родственница Нина Хачатурян.

Размер задолженности семьи не уточняется. По информации Life, речь идет о десятках тысяч рублей.

Также у Хачатуряна нашелся неоплаченный штраф ГИБДД в три тысячи рублей, который ему выписали в начале апреля.

Юрист Илья Алексеев пояснил изданию, что если семья Хачатурян не выплатит долг, ГБУ «Жилищник» обратится к судебным приставам. Приставы, в свою очередь, могут запустить процедуру конфискации имущества.

Life отмечает, что за Хачатуряном числится только подержанный автомобиль Audi, другого официального имущества у него нет.

Вечером 27 июля в подъезде дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе, нашли тело 57-летнего мужчины с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали свою вину. По словам следователей, у них сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца.

СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их и якобы сам угрожал им ножом в день убийства. Сообщалось, что в его квартире и машине нашли оружие и неизвестные таблетки.

Спортсмен Брюс Хлебников , друживший с убитым, рассказал, что Хачатурян помогал церквям и тюрьмам, нигде не работал, но зарабатывал тем, что знакомил одних влиятельных людей с другими.