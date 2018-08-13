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Турист из Волгограда пропал на Эльбрусе
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Турист из Волгограда пропал на Эльбрусе 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спасатели выдвинулись на поиски туриста из Волгограда, который пропал на вершине Эльбруса на высоте около 5,6 тыс. м, сообщил в понедельник ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.
"Примерно в 06:40 мск поступила предварительная информация о том, что на горе Эльбрус в районе высоты 5,6 тыс. м (высота Эльбруса составляет 5642 м над уровнем моря) пропал турист-одиночка 1960 года рождения, не зарегистрированный в МЧС", — сказал собеседник агентства. На место происшествия выдвинулись шесть спасателей отряда.
"Это турист из Волгограда, он не вышел на связь в обозначенное время, поэтому на его поиски и отправились", — пояснил представитель ЭВПСО.
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