На борту севшего в Таджикистане Ми-8 были россияне

СМИ: на борту экстренно севшего в Таджикистане вертолета были россияне

Белоруссии и Альпинистская группа, находившаяся на борту вертолета МИ-8, который был вынужден совершить жесткую посадку в Таджикистане , состояла из граждан РФ Испании . Об этом в понедельник сообщает портал Asia-Plus со ссылкой на источник.

По его данным, большая часть группы представлена гражданами РФ. Среди находившихся на борту есть жертвы и пострадавшие, указывает источник портала, не приводя подробностей. Официальных данных о погибших или пострадавших в результате аварийной посадки вертолета на данный момент не поступало.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в воскресенье в 16:30 по местному времени (14:30 мск), когда вертолет транспортировал альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника. На борту вертолета находились 13 туристов и три члена экипажа.

Два вертолета со спасателями и медиками на борту вылетели утром в понедельник к месту аварийной посадки вертолета МИ-8 в низовьях ледника Фортамбек на севере Таджикистана.