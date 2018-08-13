На борту севшего в Таджикистане Ми-8 были россияне

Альпинистская группа, находившаяся на борту вертолета МИ-8, который был вынужден совершить жесткую посадку в Таджикистане, состояла из граждан РФ, Белоруссии и Испании. Об этом в понедельник сообщает портал Asia-Plus со ссылкой на источник.
По его данным, большая часть группы представлена гражданами РФ. Среди находившихся на борту есть жертвы и пострадавшие, указывает источник портала, не приводя подробностей. Официальных данных о погибших или пострадавших в результате аварийной посадки вертолета на данный момент не поступало.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в воскресенье в 16:30 по местному времени (14:30 мск), когда вертолет транспортировал альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони, в базовый лагерь в низовьях ледника. На борту вертолета находились 13 туристов и три члена экипажа.
Два вертолета со спасателями и медиками на борту вылетели утром в понедельник к месту аварийной посадки вертолета МИ-8 в низовьях ледника Фортамбек на севере Таджикистана.