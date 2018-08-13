Британскую журналистку побили за медлительность

Великобритании неизвестный напал на 29-летнюю журналистку ABC News Джулию Макфарлейн (Julia Macfarlane). Как она сообщила на своей странице в Twitter, незнакомый мужчина ударил ее, когда она замешкалась у двери поезда.

Девушка опубликовала фотографию нападавшего с подписью: «Этот человек толкнул меня с спину и неоднократно пытался ударить, потому что я не выходила из поезда достаточно быстро. Восточный Кройдон. Полиция пришла на помощь». Позднее пост был удален.

«Хотелось бы отметить, что поезд был полон, никто ничего не сказал или не сделал, и все видели. Единственный человек, который помог мне — буквально побежал за человеком и поймал его на короткое время, прежде чем он снова убежал, был молодой чернокожий парень по имени Тисдейл. Герой, спасибо тебе», — написала Макфарлейн.

Как сообщает таблоид Daily Mail , сейчас дело расследует транспортная полиция. «Все время, что я пыталась сфотографировать его, он хватал меня, пытался забрать мой телефон и размахивал кулаками», — заявила журналистка. Ей пришлось сесть на пол, чтобы защитить себя и свое имущество.