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Британскую журналистку побили за медлительность
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Британскую журналистку побили за медлительность 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
В Великобритании неизвестный напал на 29-летнюю журналистку ABC News Джулию Макфарлейн (Julia Macfarlane). Как она сообщила на своей странице в Twitter, незнакомый мужчина ударил ее, когда она замешкалась у двери поезда.
Девушка опубликовала фотографию нападавшего с подписью: «Этот человек толкнул меня с спину и неоднократно пытался ударить, потому что я не выходила из поезда достаточно быстро. Восточный Кройдон. Полиция пришла на помощь». Позднее пост был удален.
«Хотелось бы отметить, что поезд был полон, никто ничего не сказал или не сделал, и все видели. Единственный человек, который помог мне — буквально побежал за человеком и поймал его на короткое время, прежде чем он снова убежал, был молодой чернокожий парень по имени Тисдейл. Герой, спасибо тебе», — написала Макфарлейн.
Как сообщает таблоид Daily Mail, сейчас дело расследует транспортная полиция. «Все время, что я пыталась сфотографировать его, он хватал меня, пытался забрать мой телефон и размахивал кулаками», — заявила журналистка. Ей пришлось сесть на пол, чтобы защитить себя и свое имущество.
«Он опасен для окружающих, поэтому надеюсь, что полиция его поймает. Представьте себе, если я была пожилой женщиной», — сказала Макфарлейн. Сообщается, что девушка отделалась синяками и не нуждалась в госпитализации.
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