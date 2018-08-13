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Новой версии убийства Листьева нашли опровержение
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Новой версии убийства Листьева нашли опровержение 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Антон Белицкий / РИА Новости
Не существует каких-либо следственных действий, которые доказывают причастность олигарха Бориса Березовского к убийству первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева. Об этом заявил бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский, сообщает РЕН ТВ.
Таким образом Политковский прокомментировал теорию, которую ранее выдвинул его бывший коллега Дмитрий Захаров. «Это расхожая теория. Она имела место быть. Но вы понимаете, он стал беглым, а на беглого человека всегда проще всего это дело списать», — сказал Политковский.
По словам журналиста, версия о том, что гибель Листьева связана с монополией на размещение рекламы на канале ОРТ, также не находит подтверждения. «Решение не давать больше рекламу принимал не Листьев. Это было решение совета директоров, поэтому стрелять в Листьева — это все равно, что стрелять в телевизор. Он не решал этих вопросов», — добавил Политковский.
Ранее 12 августа коллега Владислава Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал заказчиком его убийства покойного олигарха Бориса Березовского. Гибель Листьева Захаров связал с монополией на размещение рекламы на канале ОРТ.
Журналист Владислав Листьев был убит в марте 1995 года. Его застрелили у подъезда собственного дома в Москве, преступление все еще не раскрыто.
23 марта 2013 года олигарх Борис Березовский был обнаружен мертвым в доме бывшей жены в Аскоте (Великобритания). Приоритетной версией смерти считается самоубийство.
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