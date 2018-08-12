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Во Франции два человека погибли при крушении планера
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Во Франции два человека погибли при крушении планера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: flickr.com
Жертвами крушения планера во французском департаменте Верхние Альпы стали два человека, сообщает газета Provence со ссылкой на жандармерию.
Как пишет издание, крушение планера произошло в воскресенье около 13.30 по местному времени (14.30 мск) в коммуне Сен-Бонне-ан-Шансор. Жертвами крушения стали два человека — 50-летний мужчина и подросток. Оба погибших — выходцы из Австрии.
Причина крушения не установлена. Жандармерия начала расследование. В жандармерии отметили, что на момент происшествия в регионе были "благоприятные метеорологические условия".
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