В Канаде на авиашоу разбился самолет

На авиашоу в Канаде потерпел крушение самолет

В результате происшествия пострадали пять человек, один из них находится в критическом состоянии.

Небольшой самолет потерпел крушение во время международного авиашоу в канадском Эбботсфорде. Биплан выпуска 1930-х годов потерял управление и рухнул на взлетную полосу.

На борту воздушного судна находилось пятеро человек, все они доставлены в больницу. Один из пассажиров находится в критическом состоянии.

Как рассказал каналу CTV Vancouver очевидец происшествия Дэвид Кент, сначала винтажный самолет раскачивало из стороны в сторону, затем он коснулся крылом земли, после чего упал, ударившись о землю носовой частью.