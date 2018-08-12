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В Канаде на авиашоу разбился самолет
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На авиашоу в Канаде потерпел крушение самолет 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: skywalker twitter
В результате происшествия пострадали пять человек, один из них находится в критическом состоянии.
Небольшой самолет потерпел крушение во время международного авиашоу в канадском Эбботсфорде. Биплан выпуска 1930-х годов потерял управление и рухнул на взлетную полосу.
На борту воздушного судна находилось пятеро человек, все они доставлены в больницу. Один из пассажиров находится в критическом состоянии.
Как рассказал каналу CTV Vancouver очевидец происшествия Дэвид Кент, сначала винтажный самолет раскачивало из стороны в сторону, затем он коснулся крылом земли, после чего упал, ударившись о землю носовой частью.
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