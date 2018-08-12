На греческом острове Эвбея начался сильный пожар

Сильный пожар горит на острове Эвбея, к востоку от столичного региона Аттика, сообщает Пожарная служба Греции

Пожар начался около 15 часов дня в сосновом лесу вблизи деревни Контодеспоти, севернее города Халкида. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и сухая жаркая погода. Температура воздуха сейчас около 30 градусов.

Пожарная служба дважды усиливала группировку пожарных. Сейчас огонь тушат более 210 пожарных с 57 пожарными машинами, шесть самолётов и пять вертолетов.

Местные власти распорядились эвакуировать жителей двух поселений, хотя и заявляют, что жизни людей угрозы нет, сообщает телеканал Skai.

Полиция перекрыла автомобильное движение на дорогах между Халкидой и Северной Эвбеей