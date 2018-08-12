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На греческом острове Эвбея начался сильный пожар
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На греческом острове Эвбея начался сильный пожар 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Valerie Gache
Сильный пожар горит на острове Эвбея, к востоку от столичного региона Аттика, сообщает Пожарная служба Греции.
Пожар начался около 15 часов дня в сосновом лесу вблизи деревни Контодеспоти, севернее города Халкида. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер и сухая жаркая погода. Температура воздуха сейчас около 30 градусов.
Пожарная служба дважды усиливала группировку пожарных. Сейчас огонь тушат более 210 пожарных с 57 пожарными машинами, шесть самолётов и пять вертолетов.
Местные власти распорядились эвакуировать жителей двух поселений, хотя и заявляют, что жизни людей угрозы нет, сообщает телеканал Skai.
Полиция перекрыла автомобильное движение на дорогах между Халкидой и Северной Эвбеей
В Восточной Аттике 23 июля произошел катастрофический пожар, его жертвами стали 94 человека, почти 190 получили ранения. Одной из причин большого числа жертв называют то, что власти не эвакуировали жителей городка Мати, сгоревшего почти полностью.
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