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В Идлибе прогремел взрыв
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Источник сообщил о взрыве в Идлибе 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: AP Photo / Pavel Golovkin
По меньшей мере 36 человек погибли, более 40 получили ранения в результате взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.
"Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось на 36 человек, более 40 пострадавших доставлены в различные больницы", — заявил источник.
По его словам, склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома.
Источник отметил, что склад принадлежит торговцу оружием Абу Язину аль-Хомси.
Он добавил, что на данный момент причина взрыва не установлена.
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