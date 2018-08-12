В Идлибе прогремел взрыв

Источник сообщил о взрыве в Идлибе

По меньшей мере 36 человек погибли, более 40 получили ранения в результате взрыва на складе с оружием в деревне Сармада в провинции Идлиб на северо-западе Сирии , сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

"Число жертв взрыва на складе с оружием в Сармаде увеличилось на 36 человек, более 40 пострадавших доставлены в различные больницы", — заявил источник.

По его словам, склад находился на нижнем этаже жилого здания, и взрыв привел к полному обрушению дома.

Источник отметил, что склад принадлежит торговцу оружием Абу Язину аль-Хомси.

Он добавил, что на данный момент причина взрыва не установлена.