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Вандалы попытались установить мангал на Медном всаднике
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Вандалы попытались установить мангал на Медном всаднике 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: Из личного архива Александры Бенцман
Музей Городской Скульптуры ищет злоумышленников, которые попытались установить мангал на памятнике Петру I на Сенатской площади.
Инцидент произошел несколько дней назад. О нем рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтанкте» Александра Бенцман, ставшая свидетельницей правонарушения. По словам девушки, несколько молодых людей забрались вечером на «Медного всадника», затащив на спину коня пакет с углем и разобранный мангал. Ей удалось сфотографировать счастливые лица нарушителей.
В Музее городской скульптуры отреагировали на снимки, появившиеся в Сети.
«Трудно писать без эмоций. Трудно поверить, что кому-то могло прийти в голову совершить такой поступок. Лица людей, для которых великое искусство и культурное наследие страны не значат ничего — на фотографиях. Друзья, если кто-то стал свидетелем акта вандализма, если вы узнали этих людей — свяжитесь с нами! 274-26-35, 271-27-04», — обратились к общественности представители Музея.
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