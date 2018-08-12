Вандалы попытались установить мангал на Медном всаднике

Музей Городской Скульптуры ищет злоумышленников, которые попытались установить мангал на памятнике Петру I на Сенатской площади.

Инцидент произошел несколько дней назад. О нем рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтанкте» Александра Бенцман, ставшая свидетельницей правонарушения. По словам девушки, несколько молодых людей забрались вечером на «Медного всадника», затащив на спину коня пакет с углем и разобранный мангал. Ей удалось сфотографировать счастливые лица нарушителей.

В Музее городской скульптуры отреагировали на снимки, появившиеся в Сети.