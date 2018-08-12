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Водитель протаранил дверь мечети во Франции
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AFP: на севере Франции водитель протаранил дверь мечети 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель автомобиля протаранил вход в мечеть города Монс-ан-Барёль в пригороде Лилля (департамент Нор) на севере Франции, скрывшись затем с места происшествия. Об этом сообщило в воскресенье AFP со ссылкой на местные власти.
По данным префектуры департамента Нор, инцидент произошел в субботу поздним вечером. "Около 23:45 (0:45 12 августа мск) транспортное средство преднамеренно протаранило входную дверь мечети аль-Вифак. Машина полностью въехала внутрь", — сообщили в префектуре.
В результате случившегося никто не пострадал, а виновник инцидента скрылся и сейчас активно разыскивается полицией. По данным агентства, сейчас у следствия "нет никаких указаний на расистскую мотивацию". "Мотивы подозреваемого, личность которого установлена и который сейчас разыскивается, станут известны, как только мы его задержим", — сообщили агентству источники в полиции.
Город Монс-ан-Барёль примыкает к Лиллю с востока. Население пригорода составляет 24 тыс. человек. Мечеть аль-Вифак расположена в бывшем здании магазина бытовой техники, к которому пристроили минарет.
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