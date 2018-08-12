Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым

сообщает В тушении лесного пожара в Крыму , в районе урочища Уч-Кош, который возник накануне, задействуют тяжёлый противопожарный самолет Ил-76 МЧС России ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Республике Крым.

Очаг пожара находится в труднодоступной местности, здесь плохая видимость из-за сильного задымления и плохой видимости.

Противопожарный самолет уже вылетел из Москвы в Крым. За один раз он способен сбросить 42 тонны воды на очаг пожара.

«Он усилит авиагруппу по тушению природного пожара в урочище Уч-Кош», — пояснили в МЧС.

Сейчас к тушению пожара привлекли три вертолета.

«Третий вертолет приступил к тушению пожара», — рассказали спасатели.

Ранее сегодня на полуостров прибыли два вертолета Ми-8 МЧС России, которые приступили к тушению возгорания в природном заповеднике, совершив более 30 сбросов воды на очаги пожара.

Всего в работах в заповеднике задействованы около 400 человек и почти 60 единиц техники.