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Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
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Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым 

Рамблер 1 час назад
В тушении лесного пожара в Крыму, в районе урочища Уч-Кош, который возник накануне, задействуют тяжёлый противопожарный самолет Ил-76 МЧС России, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Республике Крым.
Очаг пожара находится в труднодоступной местности, здесь плохая видимость из-за сильного задымления и плохой видимости.
Противопожарный самолет уже вылетел из Москвы в Крым. За один раз он способен сбросить 42 тонны воды на очаг пожара.
«Он усилит авиагруппу по тушению природного пожара в урочище Уч-Кош», — пояснили в МЧС.
Сейчас к тушению пожара привлекли три вертолета.
«Третий вертолет приступил к тушению пожара», — рассказали спасатели.
Ранее сегодня на полуостров прибыли два вертолета Ми-8 МЧС России, которые приступили к тушению возгорания в природном заповеднике, совершив более 30 сбросов воды на очаги пожара.
Всего в работах в заповеднике задействованы около 400 человек и почти 60 единиц техники.
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