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Плохая погода мешает снять с алтайской горы туристов
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Плохая погода мешает снять с алтайской горы туристов 

Вести.Ru
Фото: www.vesti.ru
Спасти четверых туристов в горах Алтая мешает плохая погода. Накануне в Горно-Алтайск был перебазирован вертолет МЧС, но из-за сильного тумана он пока не может вылететь к месту происшествия.
Сигнал SOS поступил в воскресенье. Группа из четырех человек не может спуститься с вершины Ак-Кем высотой более четырех тысяч метров. Сильный ветер унес палатку и снаряжение. Туристы выходят на связь со спасателями каждые три часа. Они соорудили временное укрытие. Это позволит им дождаться помощи, передает "Россия 24".
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