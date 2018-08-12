Четверо туристов застряли в горах Алтая

Группа туристов из четырёх человек осталась без снаряжения на вершине горы Ак-Кем на высоте 4,1 тысяч метров на Алтае . В настоящее время погода пока не позволяет отправить за ними вертолёт, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.

Спасатели получили сигнал SOS из Усть-Коксинского района Республики Алтай . На месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. Туристы замерзают и у них нет возможности самостоятельно спуститься с горы, уточняет ТАСС

Отмечается, что в данной местности идёт дождь, переходящий в снег. Скорость ветра достигла 20 м/с. При таких климатических условиях отправить самолёт за туристами пока невозможно. При этом, его планируется передислоцировать к месту ЧП как можно быстрее, чтобы при благоприятной погоде вылететь за терпящими бедствие. В случае, если погодные условия нормализуются, самолёт вылетит на место происшествия не ранее утра 13 августа.