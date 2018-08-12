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Четверо туристов застряли в горах Алтая
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Четверо туристов застряли в горах Алтая 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа туристов из четырёх человек осталась без снаряжения на вершине горы Ак-Кем на высоте 4,1 тысяч метров на Алтае. В настоящее время погода пока не позволяет отправить за ними вертолёт, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ.
Спасатели получили сигнал SOS из Усть-Коксинского района Республики Алтай. На месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. Туристы замерзают и у них нет возможности самостоятельно спуститься с горы, уточняет ТАСС.
Отмечается, что в данной местности идёт дождь, переходящий в снег. Скорость ветра достигла 20 м/с. При таких климатических условиях отправить самолёт за туристами пока невозможно. При этом, его планируется передислоцировать к месту ЧП как можно быстрее, чтобы при благоприятной погоде вылететь за терпящими бедствие. В случае, если погодные условия нормализуются, самолёт вылетит на место происшествия не ранее утра 13 августа.
Ранее News.ru сообщал, что на Алтае спасли группу туристов из Москвы.
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