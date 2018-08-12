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Названо имя угонщика самолета в США
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Названо имя угонщика самолета в США 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Установлена личность американца, который угнал пассажирский самолет в аэропорту Сиэтла. По информации Associated Press, это 29-летний сотрудник Horizon Air Ричард Рассел. Официально эти данные пока не подтвердили.
Агентство сообщило, что в его обязанности входила транспортировка багажа и буксировка самолетов. Рассел имел доступ в закрытую зону аэропорта, однако разрешения на полеты у него не было.
76-местный самолет Q400 угнали из аэропорта Сиэтла 10 августа. Для его сопровождения в воздух были подняты несколько истребителей. Кроме Рассела на борту никого не было. Он пытался проделать в воздухе фигуры высшего пилотажа, а затем лайнер упал неподалеку от леса. Пилот погиб. В полиции случившееся терактом не считают.
Судя по опубликованным переговорам, диспетчер пытался уговорить угонщика посадить самолет, но тот отказывался.
«Есть много людей, которые обо мне беспокоятся. Их расстроит то, что я сделал. Я бы хотел извиниться перед каждым из них. Я же просто сломленный парень. Не понимал этого до теперешнего момента», — говорил угонщик.
Незадолго до падения он сообщил, что один из двигателей, похоже, вышел из строя, а диспетчер посоветовал ему держать самолет низко, параллельно воде.
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