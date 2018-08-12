Крушение самолета в Индонезии: выжил только ребенок

В результате крушения самолёта в Индонезии погибли восемь человек

В результате крушения самолёта частной компании Dimonim Air в Индонезии погибли восемь человек, сообщает Associated Press

При этом отмечается, что находившийся на борту ребёнок выжил, он госпитализирован.

Причины произошедшего к настоящему моменту не установлены, сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее стало известно, что самолёт с семью пассажирами и двумя членами экипажа на борту перестал выходить на связь с авиадиспетчерами во время полёта над индонезийской провинцией Папуа.