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Крушение самолета в Индонезии: выжил только ребенок
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В результате крушения самолёта в Индонезии погибли восемь человек 

RT на русском 1 час назад
Фото: AFP © Handout / Papua's Cendrawasih Military Command
В результате крушения самолёта частной компании Dimonim Air в Индонезии погибли восемь человек, сообщает Associated Press.
При этом отмечается, что находившийся на борту ребёнок выжил, он госпитализирован.
Причины произошедшего к настоящему моменту не установлены, сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что самолёт с семью пассажирами и двумя членами экипажа на борту перестал выходить на связь с авиадиспетчерами во время полёта над индонезийской провинцией Папуа.
7 августа сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли при крушении самолёта в американском штате Аляска.
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