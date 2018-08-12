Угонщик самолета в Сиэтле прошел все проверки безопасности

Работник авиакомпании Horizon Air, который угнал самолет в аэропорту Сиэтла (штат Вашингтон, США ), прошел все проверки безопасности и имел разрешение находиться рядом с самолетом. Об этом СМИ сообщил на пресс-конференции Брэд Тильден, генеральный директор компании Alaska Air Group, которой принадлежит авиаперевозчик.

Тильден подтвердил, что 29-летний угонщик входил в состав наземного персонала Horizon Air, отвечающего в том числе за транспортировку багажа и буксировку самолетов. Он прошел необходимые проверки безопасности, обладал всеми разрешениями и имел законный доступ к зоне, в которой произошел инцидент. Поэтому протоколы безопасности не были нарушены.

Как объяснил Тильден, сотрудники наземной службы имеют право заходить внутрь самолетов. При этом генеральный директор Horizon Air Гэри Бек рассказал, что, по данным авиакомпании, у угонщика не было лицензии пилота и он не имел права управлять самолетом.

Перед угоном нарушитель воспользовался специальным тягачом, чтобы развернуть лайнер по направлению к взлетно-посадочной полосе. После этого мужчина забрался в кабину пилота, включил двигатели, вырулил на ВПП, не получив разрешения, разогнался и поднял самолет в воздух.