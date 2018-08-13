В Эфиопии спецназ убил 37 человек, сообщили СМИ

По меньшей мере 37 человек погибли и более 40 ранены в результате серии нападений на востоке Эфиопии , сообщает издание Addis Standard со ссылкой на представителя местной полиции.

Нападения произошли в ночь на понедельник в районе Восточное Харарге (регион Оромия, на границе с населенным сомалийцами соседним эфиопским регионом Сомали ). По данным правоохранителей, атаки были совершены бойцами сформированного властями региона Сомали иррегулярного вооруженного формирования, известного как "полиция Лийю".

"Мы не знаем причин, которые вызвали нападения", — сказал собеседник издания.

В Оромии — одном из самых проблемных регионов страны — действует повстанческая организация Фронт освобождения Оромо (OLF), которая на прошлой неделе подписала соглашение о примирении с правительством Эфиопии. Парламент Эфиопии исключил Фронт освобождения Оромо и ряд других организаций из списка террористических.