Ещё
Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Утром в субботу в столичном районе Строгино был убит молодой человек 1998 года рождения. Ему нанес удар ножом в грудь его знакомый. Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) сообщает сайт регионального СКР.
В телеграм-канале «112» выложено видео с камер наблюдения рядом с подъездом, где произошло убийство, на нем сначала в кадре появляются двое спешащих молодых людей, затем третий с голым торсом, он все время оглядывается. Затем появляется еще один, который наносит ему удар ножом. Пострадавший вскоре падает. А в кадре снова появляются двое мужчин, один из них с палкой.
«Словесный конфликт на Таллинской улице закончился поножовщиной. Видно как 20-летний Павел пытается спрятаться в подъезде», — пишет паблик.
30-летний подозреваемый задержан, он признал свою вину.
Комментарии27
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме381
Смерть перечеркнула планы Степаненко99
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву553
В Германии сделали выводы после «удара» США по России190
Директор Вайкуле оправдался за слова певицы о Крыме111
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение