Убийство средь бела дня потрясло спальный район Москвы 

Утром в субботу в столичном районе Строгино был убит молодой человек 1998 года рождения. Ему нанес удар ножом в грудь его знакомый. Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) сообщает сайт регионального СКР.
В телеграм-канале «112» выложено видео с камер наблюдения рядом с подъездом, где произошло убийство, на нем сначала в кадре появляются двое спешащих молодых людей, затем третий с голым торсом, он все время оглядывается. Затем появляется еще один, который наносит ему удар ножом. Пострадавший вскоре падает. А в кадре снова появляются двое мужчин, один из них с палкой.
«Словесный конфликт на Таллинской улице закончился поножовщиной. Видно как 20-летний Павел пытается спрятаться в подъезде», — пишет паблик.
30-летний подозреваемый задержан, он признал свою вину.