Ещё
Крупный природный пожар в Крыму локализован
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный природный пожар в Крыму локализован 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожарным удалось локализовать природный пожар в горах около Ялты на площади 26 га, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"Пожар локализован на площади 26 га. Тушение продолжается", — сказали в ведомстве.
На тушении пожара работают 489 человек и 68 единиц техники, включая три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76. Авиация совершила в общей сложности 86 сливов, сбросив 467 тонн воды. На место также вылетел самолет-амфибия Бе-200.
Информация о возгорании в горах между Ялтинским и Крымским заповедниками поступила в 16:21 мск в субботу, очаг находился в урочище Уч-Кош недалеко от центра Ялты. Сотрудники ГИБДД ограничили движение в районе ЧП, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
ТАСС: последние новости
Самолет Ил-76 МЧС вылетел на тушение пожара в Крыму В Петербурге разыскивают вандалов за попытку осквернить памятник "Медный всадник" Самолет с девятью людьми на борту пропал в Индонезии
Комментарии  Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Володин намекнул на исчезновение пенсий1115
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым611
Умер Анатолий Узденский72
Садальский отреагировал на слова Вайкуле о Крыме
Украина определилась с судьбой захваченного судна РФ53
Видео
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
01:41
Володин намекнул на исчезновение пенсий
Личный счет
06:52
Королева без трона: как США захватили Гавайи
В мире Статьи
01:12
Ил-76 срочно вылетел из Москвы в Крым
Происшествия Войска
07:39
Сестрам-убийцам предъявили неожиданное обвинение
Происшествия Криминал
00:56
На избившего сына мужчину завели уголовное дело
Криминал Происшествия
03:48
«Фейк и ерунда»: Сенцов остается в колонии
Общество Статьи
00:51
«Доходит до абсурда»
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение