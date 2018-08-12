Крупный природный пожар в Крыму локализован 

Пожарным удалось локализовать природный пожар в горах около Ялты на площади 26 га, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.
"Пожар локализован на площади 26 га. Тушение продолжается", — сказали в ведомстве.
На тушении пожара работают 489 человек и 68 единиц техники, включая три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76. Авиация совершила в общей сложности 86 сливов, сбросив 467 тонн воды. На место также вылетел самолет-амфибия Бе-200.
Информация о возгорании в горах между Ялтинским и Крымским заповедниками поступила в 16:21 мск в субботу, очаг находился в урочище Уч-Кош недалеко от центра Ялты. Сотрудники ГИБДД ограничили движение в районе ЧП, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.