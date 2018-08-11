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Мужчина публично унизил сына-драчуна
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Мужчина публично унизил сына-драчуна 

Рамблер 20 минут назад
Фото: ТАСС
В Сети появилось видео жестокого избиения ребенка на детской площадке, сообщает РенТВ.
Как видно на кадрах видео, взрослый мужчина избивает своего сына на глазах у окружающих. Сначала он пытается разобраться с детьми, причастными к конфликту с его сыном. Потом поняв из разговора, что виноват в происходящем его сын, который нецензурно выражается в адрес девочек, начинает «воспитывать» его. Он бьет подростка по голове и кричит на него, затем продолжает бить его ремнем под душераздирающие крики сына.
«Ты зачем девчонок обзываешь?» — вопит он.
Если место действия и участники происходящего будут установлены, мужчине вполне может грозить административное наказание за побои, которое предусмотрено только за единичный случай оказанного насилия без причинения вреда здоровью. Это штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.
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