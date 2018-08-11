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В омском лагере отравились десять детей
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В Омской области десять детей отравились в летнем лагере 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Десять детей с подозрением на кишечную инфекцию госпитализированы из оздоровительного лагеря "Юбилейный" в Омской области, сообщает в субботу минздрав региона.
"Из детского оздоровительного лагеря "Юбилейный" в период 10-11 августа в инфекционный стационар госпитализировано десять детей с подозрением на кишечную инфекцию. В лагере незамедлительно начаты и в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия врачами педиатрами, терапевтами учреждений здравоохранения, специалистами Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.
В облминздраве отметили, что у госпитализированных детей взят материал на исследование — возбудитель вирусной кишечной инфекции (норовирус) не обнаружен.
"Все дети чувствуют себя хорошо, состояние удовлетворительное, проявлений кишечной инфекции за время госпитализации не было. Было принято решение о закрытии сезона в лагере. За вывезенными детьми установлено наблюдение участковой педиатрической службой", — добавили в министерстве.
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