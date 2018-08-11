Самолет-моноплан разбился в Чехии

Летчик исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии

Пилот исторического одномоторного самолета-моноплана погиб во время авиашоу около города Прахатице в Южной Чехии. Об этом сообщила журналистам представитель чешской полиции Штепанка Унлиржова.

"В результате крушения самолета "BETA B 50", выпускавшегося в 30-х годах ХХ века, в ходе авиашоу погиб летчик, — отметила она. — Причины трагедии расследует полиция и эксперты по безопасности полетов".

Самолет разбился во время выполнения демонстрационной полетной программы. Никто из зрителей и летно-технического персонала, обеспечивавшего проведения авиашоу, не пострадал. После крушения моноплана авиашоу было немедленно прекращено.

Разбившийся самолет был предоставлен Музеем исторической авиатехники в пражском районе Кбелы.