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Самолет-моноплан разбился в Чехии
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Летчик исторического моноплана погиб во время авиашоу в Чехии 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Википедия
Пилот исторического одномоторного самолета-моноплана погиб во время авиашоу около города Прахатице в Южной Чехии. Об этом сообщила журналистам представитель чешской полиции Штепанка Унлиржова.
"В результате крушения самолета "BETA B 50", выпускавшегося в 30-х годах ХХ века, в ходе авиашоу погиб летчик, — отметила она. — Причины трагедии расследует полиция и эксперты по безопасности полетов".
Самолет разбился во время выполнения демонстрационной полетной программы. Никто из зрителей и летно-технического персонала, обеспечивавшего проведения авиашоу, не пострадал. После крушения моноплана авиашоу было немедленно прекращено.
Разбившийся самолет был предоставлен Музеем исторической авиатехники в пражском районе Кбелы.
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