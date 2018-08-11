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В Ялте утонул подросток
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В Ялте в бушующем море утонул подросток 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости
В субботу днем на набережной Ялты в штормящем море погиб подросток. Его личность на данный момент устанавливается. Об этом РИА Новости Крым сообщил помощник начальника крымского главка МЧС России Владимир Иванов.
"Информация о происшествии поступила в 11.57 в субботу. Позвонил мужчина, который не представился, и сказал, что видит в районе часовни на набережной Ялты — в технической зоне, где купание запрещено — на расстоянии 20 метров от берега подростка. К месту незамедлительно выдвинулись спасатели с ближайшего пляжа, однако по их прибытию, тело ребенка из бушующего моря вытащили очевидцы произошедшего", — сказал Иванов.
Он также уточнил, что на вид погибшему около 15-16 лет. На место выезжала также бригада скорой помощи, которая констатировала у подростка травмы несовместимые с жизнью. На данный момент обстоятельства, причины, а также личность погибшего выясняются.
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