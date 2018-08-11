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В Перми 347 домов остались без холодной воды
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В Перми авария оставила без холодной воды более 46 тысяч жителей 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Перми в результате коммунальной аварии на водоводе более 46 тысяч жильцов остались без холодного водоснабжения. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Отключение произошло в Индустриальном районе Перми.
«В зону отключения попали 347 многоквартирных жилых дома с населением 46650 человек. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
В аварийно-восстановительных работах задействованы 16 человек и шесть единиц техники.
В мае стало известно, что в Воронеже несколько тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии.
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