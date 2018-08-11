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Опубликованы переговоры с угонщиком самолета в США
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«Мне жаль». Опубликован разговор диспетчеров и угонщика самолета в Сиэтле 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: © AP Photo / Ted S. Warren
Угнавший самолет Horizon Q400 работник авиакомпании Horizon Air называл себя "сломленным парнем" и надеялся ощутить в небе "момент безмятежности". Это следует из расшифровки его переговоров с диспетчерами, пишет газета Seattle Times.
Вначале угонщик вел себя спокойно и даже шутил о том, что ему предложат работать пилотом, если он успешно приземлится. Однако затем он признался, что не знает, как сажать воздушное судно.
"Я вообще-то не планировал приземляться", — пояснил он диспетчерам.
Затем мужчина начал переживать из-за того, что у него заканчивается топливо и "мог взорваться двигатель".
"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень", — отметил он.
На протяжении всего полета диспетчеры и один командир воздушного судна пытались помочь молодому человеку посадить самолет и отговаривали его от выполнения бочки и других опасных маневров.
"Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", — говорит в конце концов угонщик.
29-летний механик Horizon Air по имени Рик (фамилию мужчины власти не называют) угнал пустой самолет Alaska Airlines из аэропорта Сиэтла накануне вечером. Он пролетел около 15 минут и, совершив опасные маневры, потерпел крушение.
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