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Мужчина со старинной саблей в груди попал в больницу
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Мужчина со старинной саблей в груди попал в московскую больницу 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
В одну из больниц Москвы был доставлен мужчина с воткнутой в грудь саблей XIX века, сообщает Telegram-канал MDK.
Пострадавший жив. У него проникающее ранение грудной клетки. Обстоятельства произошедшего выясняются.
MDK
11 мая петербургские казаки обратились в полицию из-за ограбления их штаба. По словам атамана «Казачьей стражи» Виталия Царькова, были украдены антикварные шашки, сабли, кавалерийский карабин, нагайки, свистовой горн и мальтийский кинжал.
Казаки считают, что в штабе провели некий ритуал: в помещении разбросана тухлая рыба с оторванными головами, а к креслу председателя совета стариков приколота белая перчатка. Подозреваемым Царьков назвал Бугаева, которого выгнали из общества из-за членства в ордене тамплиеров.
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