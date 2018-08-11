Ещё
Лесной пожар под Валенсией взяли под контроль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лесной пожар под Валенсией взяли под контроль 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Miguel Riopa
Экстренным службам женералитета испанской Валенсии удалось взять под контроль лесной пожар, который за пять дней уничтожил более 3 тысяч гектаров в семи муниципальных районах, сообщает газета Mundo.
По информации газеты, контроль над пожаром, причиной которого стал удар молнии, установили благодаря улучшению погодных условий — понижению температуры воздуха и осадкам.
Пожар затронул семь муниципалитетов, в двух из которых был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Около 2,6 тысячи человек пришлось покинуть свои дома в зоне стихийного бедствия, однако многие уже смогли вернуться. Ущерб нанесен примерно 40 домам в различных районах населенного пункта Гандия.
Лесные пожары на Иберийском полуострове начались из-за жары.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ предупредила Турцию о военном перевороте97
Смерть перечеркнула планы Степаненко80
Самолёт с людьми на борту пропал в полёте5
Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео4
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым284
Видео
01:00
Вайкуле категорически отказалась ехать в Крым
Шоу-бизнес
02:45
Кручу-верчу: как Лукашенко играет с Россией
В мире Статьи
03:43
РФ предупредила Турцию о военном перевороте
Армия Войска
08:06
Times: новые санкции США помогут Путину
Политика Статьи
00:45
Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео
Происшествия Пожары
00:45
Боевые корабли РФ вошли в Средиземное море
Армия Войска
00:30
Крушение на острове: зачем механик угнал самолет в США
Происшествия Статьи
08:32
Смерть перечеркнула планы Степаненко
Шоу-бизнес
02:34
Анонсировано историческое решение по Каспию
СНГ В мире
00:58
«Над Ялтой будет развеваться флаг Украины»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение