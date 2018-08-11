Пострадавший от пыток в колонии получил госзащиту

Потерпевший по делу об избиении в ярославской колонии получил госзащиту

СК возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий. В настоящее время по данному делу арестованы 12 человек.

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