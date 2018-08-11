Пострадавший от пыток в колонии получил госзащиту

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Потерпевший по делу об избиении в ярославской колонии получил госзащиту 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Признанный потерпевшим по делу об избиении в ярославской колонии Евгений Макаров получил государственную защиту. Об этом сообщается на странице фонда «Общественный вердикт» в Facebook.
«Конкретной информации о том, в чём она (госзащита. — RT) должна выражаться, в постановлении нет», — говорится в сообщении.
20 июля на сайте «Новой газеты» был опубликован материал с 10-минутным видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По информации издания, заключённым является Евгений Макаров.
СК возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий. В настоящее время по данному делу арестованы 12 человек.
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