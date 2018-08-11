В Дагестане обнаружили тайник с гранатами

В Дагестане на территории заброшенной птицефабрики в посёлке Шамхал обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на сообщение управления Росгвардии по республике.
В ведомстве сообщили, что тайник был найден в вентиляционной шахте. На место инцидента прибыли взрывотехники ОМОН.
«Они обследовали подозрительную находку и установили, что перед ними гранаты, пустые магазины от автомата Калашникова и патроны разного калибра», — заявили в Росгвардии.
Отмечается, что сапёры обезвредили гранаты. Боеприпасы были переданы полицейским для проведения экспертизы.
В марте сообщалось, что в Карачаево-Черкесии обнаружили тайник с оружием.