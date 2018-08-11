Ещё
Летевший в Москву самолет стал «жертвой» молнии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме

В самолет с российскими туристами ударила молния 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Крыло пассажирского самолета, летевшего в Москву из болгарского Бургаса, повредила молния. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителя аэропорта Внуково.
«Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолет попала молния», — рассказал собеседник агентства. На борту находились российские туристы, которые возвращались домой после отдыха.
После приземления самолет проверили техники: на крыле обнаружили следы, характерные для попадания молнии. «Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки», — уточнили в аэропорту. Самолет снова будет совершать рейсы после того как пройдет тщательную проверку.
В феврале 2018 года молния пробила огромную дыру в хвосте американского межконтинентального стратегического бомбардировщика-ракетоносца Boeing B-52 Stratofortress. После оценки ущерба выяснилось, что вертикальный стабилизатор B-52 восстановлению не подлежит. Оказалось, что разряд повредил молниеотвод и защиту, в итоге деталь пришлось менять полностью.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии2  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву292
Япония пообещала раскрыть всю правду о Крыме124
В Германии сделали выводы после «удара» США по России167
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек133
Смерть перечеркнула планы Степаненко99
Видео
00:46
Украинские депутаты подрались из-за гей-парада
Украина В мире
00:58
«Украинский флаг никогда не поднимается в Крыму»
Политика Статьи
00:47
«Новое мощное оружие» Украины высмеяли
Оружие Армия
00:55
«Пусть попробуют»: в Москве пригрозили Киеву
Политика В мире
05:07
В Германии сделали выводы после «удара» США по России
Политика В мире
01:10
Громкий развод привел к «Петросян-буму»
Шоу-бизнес
03:29
Убивших отца сестер Хачатурян поймали на лжи
Происшествия
00:28
«США нас не уважают»: Эрдоган найдет других союзников
В мире Статьи
00:05
Сгоревший в Карелии храм могли поджечь
Пожары Происшествия
03:14
«Забыл плавки»: Порошенко стал предметом насмешек
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение