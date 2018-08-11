С летевшим в Москву самолётом произошло ЧП

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Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео
Огонь и паника: ЧП на борту попало на видео

В самолёт с возвращавшимися из Болгарии гражданами РФ попала молния 

Говорит Москва 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Как рассказал «Интерфаксу» источник в службах воздушной гавани, накануне перед посадкой командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолёт попала молния.
После приземления он попросил техников внимательно осмотреть элементы конструкции. Те обнаружили характерные следы на крыле.
«Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклёпки. Самолёт сможет вернуться в строй лишь после тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации», — сказал источник.
По данным агентства, на борту были в основном туристы, возвращавшиеся домой после отдыха.
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