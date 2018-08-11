С летевшим в Москву самолётом произошло ЧП

В самолёт с возвращавшимися из Болгарии гражданами РФ попала молния

Как рассказал «Интерфаксу» источник в службах воздушной гавани, накануне перед посадкой командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолёт попала молния.

После приземления он попросил техников внимательно осмотреть элементы конструкции. Те обнаружили характерные следы на крыле.

«Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклёпки. Самолёт сможет вернуться в строй лишь после тщательной проверки и оценки его дальнейшей безопасной эксплуатации», — сказал источник.

По данным агентства, на борту были в основном туристы, возвращавшиеся домой после отдыха.