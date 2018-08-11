Крушение на острове: зачем механик угнал самолет в США

В США механик угнал и разбил пассажирский самолет

Угнанный 10 августа из аэропорта Сиэтл — Такома штата Вашингтон на северо-западе США пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 разбился на острове Кетрон. На борту не было пассажиров. Для перехвата самолета с авиабазы в Портленде поднимались два истребителя F-15. Угон совершил 29-летний механик компании Alaska Airlines. Авария самолета вызвала лесной пожар на острове.

Угнанный 10 августа из аэропорта Сиэтл — Такома штата Вашингтон на северо-западе США пассажирский самолет Bombardier Dash 8 Q400 разбился на острове Кетрон.

«Самолет без пассажиров на борту врезался в остров Кетрон. По предварительной информации, за штурвалом был механик одной из авиакомпаний, который угнал самолет. Он проделывал трюки в воздухе, однако недостаток летных навыков привел к крушению», — говорится в твиттере шерифа округа Пирс.

Также, полиция сообщила, что происшествие не являлось террористическим актом — по предварительной версии угон совершил 29-летний мужчина. Сообщается, что он хотел совершить самоубийство. Через считанные минуты после угона в небо для перехвата самолета с авиабазы в Портленде поднялись два истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle.

Однако, они только сопроводили угонщика на вылет с территории города, никак не воздействуя на него. Позже они также подтвердили факт столкновения самолета с землей. Полет угонщика продлился около получаса. Позднее стало известно, что злоумышленник работал механиком в компании Alaska Airlines.

По сообщениям местных жителей, авария самолета вызвала лесной пожар на острове Кетрон. При этом на остров можно попасть только водным путем. Сейчас там работают пожарные службы.

Накануне военно-транспортный самолет ВВС США С-5 Galaxy совершил аварийную посадку в расположенном в штате Техас городе Сан-Антонио.

Отмечалось, что американское воздушное судно, вес которого достигает 370 т, носом прочертило взлетно-посадочную полосу, так как передняя стойка шасси не вышла.

Согласно имеющейся информации, члены экипажа судна не пострадали, но самолету был нанесен ущерб. По данным местных СМИ, такая поломка обычно не встречается у самолетов такого типа.

Двумя днями ранее в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле столкнулись два пассажирских самолета. Столкновение произошло между Boeing 777 турецких авиалиний и самолетом компании Royal Air Moroc.

Отмечалось, что самолет марокканской компании, готовясь к вылету в Касабланку, во время руления задел хвостовую часть турецкого самолета. В результате происшествия никто не пострадал, оба лайнера получили незначительные повреждения.

Еще за два дня до этого в аэропорту Нью-Йорка совершил экстренную посадку пассажирский самолет из-за задымления на борту. В результате инцидента пострадали три человека.

Чуть ранее в американском штате Аляска в результате крушения легкомоторного самолета погибли четыре человека. После аварии один человек объявлен пропавшим без вести. Крушение произошло недалеко от гор Денали. При этом все погибшие являются гражданами Польши

В тот же день в США произошло крушение двухмоторного самолета, при котором погибли пять человек. Инцидент произошел в Южной Калифорнии в городе Санта-Ана днем 5 августа Самолет Cessna 414 упал недалеко от торгового центра, на парковку.

Согласно имеющейся информации, погибли пять человек, которые находились на борту. При этом на земле никто не пострадал.

Кроме того, при крушении самолета был поврежден один из автомобилей, находящихся на парковке.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, пилот самолета сообщил о чрезвычайной ситуации незадолго до крушения.

В марте прошлого года россиянин, который еще в 1993 году пытался угнать самолет авиакомпании Thai Airways, следовавший в Таиланд , снова напомнил о себе. На этот раз мужчина едва устроил демарш в пассажирском лайнере в воздушной гавани Стокгольма

Воздушное судно, на борту которого находились около 300 пассажиров, не смогло вовремя вылететь из аэропорта Стокгольма «Арланда». Как выяснилось позже, причиной стало сообщение о том, что на борту лайнера может находиться взрывное устройство. Сообщается, что сотрудникам аэропорта и правоохранителям понадобился практически целый день, чтобы тщательно проверить самолет.

Позже стражам порядка удалось установить личность злоумышленника. Как стало известно, им стал 50-летний российский гражданин, который позвонил в аэропорт Стокгольма из Амстердама

Мужчина рассказал, что главной целью его поступка является то, чтобы его задержала полиция. Он также добавил, что ранее уже много раз делал подобное, передает ФАН.

Стоит отметить, что впервые о российском злоумышленнике стало известно в связи с захватом в феврале 1993 года самолета российских авиалиний. Тогда мужчина заставил экипаж изменить курс и лететь в Нью-Йорк. Однако история завершилась посадкой в Стокгольме. Угонщик сдался шведским властям и попросил убежища в стране для себя и семьи.