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В Галисии статуе XII века пририсовали усы
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В Галисии статуе XII века пририсовали усы 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: Policia Nacional
Фанаты группы Kiss пририсовали кошачьи усы статуе XII века на фасаде Кафедрального собора в Сантьяго-де-Компостела в Испании, сообщает The local.
На статуе было также написано название группы Kiss, чтобы развеять всякие сомнения, что маска с усами имитирует сценический грим одного из участников группы, барабанщика Эрика Сингера.
Барабанщик группы KISS Эрик Сингер© AP Photo / Katy Winn
Полиция разместила публикацию в социальной сети с изображением надписи и призвало к помощи в поисках правонарушителя. Вандалу грозит штраф до 150 тысяч евро.
"Собор Святого Иакова — это всемирное наследие, — гласит сообщение, — Помимо того, что этот поступок знак неуважения, вандализм еще и преступление. Помогите нам найти причастных".
Собор Святого Иакова привлекает миллионы посетителей ежегодно, тысячи из них совершают паломнический маршрут через всю Северную Испанию.
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