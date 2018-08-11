Полицейские задержали пристыдившего их россиянина и сели в тюрьму

В отношении бывших полицейских было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Они полностью признали свою вину.

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