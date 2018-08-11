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Мужчина с ножом напал на прохожих в Китае
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Мужчина с ножом атаковал прохожих в Китае 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Вооруженный ножом мужчина напал в субботу на прохожих в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая. Как сообщается на сайте полиции мегаполиса, один человек погиб, еще трое получили ранения.
По данным правоохранительных органов, нападение произошло утром в парке Юйцюань в районе Тунлян. 59-летний подозреваемый по фамилии Ли атаковал свою бывшую супругу, а также троих других прохожих.
Прибывшие на место полицейские задержали нападавшего. Все пострадавшие были госпитализированы. Один из них — 69-летний мужчина — скончался от полученных ранений.
Другие обстоятельства происшествия не приводятся. Полиция начала расследование инцидента.
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