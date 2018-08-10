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В Trump Tower нашли труп
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В Trump Tower нашли труп 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Wikimedia
Бойфренд американской писательницы и участницы телешоу Бетенни Франкель Деннис Шилдс был найден мертвым в здании Trump Tower на Манхэттене, сообщает Fox News.
Уточняется, что Франкель и Шилдс встречались с 2016 года, а также появились вместе на шоу «Настоящие домохозяйки».
Отмечается, что во время интервью в мае Франкель рассказала, что у нее были сложные отношения с Шейлдом.
В полиции отказались подтвердить личность погибшего, а также назвать причину смерти.
Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка оцепила башню Trump Tower из-за подозрительного предмета.
Отмечается, что из-за инцидента была перекрыта прилегающая к зданию улица.
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