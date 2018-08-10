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Британец признался в подготовке терактов в Лондоне
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Британец признался в подготовке терактов в центре Лондона 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: AFP 2018 / Niklas Halle'n
Британец, подозреваемый в подготовке теракта в центре Лондона, признался в криминальном суде Олд-Бейли, что намеревался совершить теракты в оживленных туристических местах, жертвами которых могли стать порядка 100 человек, передают британские СМИ.
Новообращенный мусульманин 26-летний Льюис Ладлоу признал свою вину, сообщив, что планировал совершить серию терактов на Оксфорд-стрит, у музея Мадам Тюссо, а также у собора Святого Павла. Подозреваемый планировал арендовать автомобиль и въехать в толпу на оживленной улице Оксфорд-стрит.
Полиция наблюдала за Ладлоу с 2010 года, в 2015 году он был арестован за связи с активистами группировки "Исламское государство"*. Однако никаких действий в отношении него тогда не было предпринято.
В марте этого года подозреваемый создал аккаунты в соцсетях, через которые осуществлял финансирование ряда террористических организаций, а также начал подготовку к терактам в Лондоне.
Подозреваемый на время судебного процесса останется под стражей, предположительно до начала ноября.
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