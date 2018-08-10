Связывавшую детей пеленками женщину арестовали

Суд арестовал одного из владельцев частного детсада в Астрахани, где связывали детей

Советский районный суд Астрахани избрал в пятницу меру пресечения в виде ареста на два месяца местной жительнице — одной из организаторов детского учреждения, в котором во время тихого сна связывали детей в ясельной группе пеленками и простынями. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель следственного управления по Астраханской области СК РФ Андрей Хегай. "Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из владельцев детсада — местной жительнице по имения Зульфия, на два месяца. В этом саду связывали во время сна детей. Сейчас суд приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде ареста ее мужу, который также является владельцем детского учреждения", — сказал представитель следственного управления по региону. В четверг управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту связывания детей простынями в одном из частных детских садов Астрахани. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".