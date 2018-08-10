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На границе Газы погиб палестинец
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На границе Газы в стычках с израильскими войсками погиб палестинец 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Mahmud Hams
Палестинский медик погиб в ходе столкновений жителей сектора Газа с израильскими военными, сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
Выступления вдоль границ анклава продолжают четырехмесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят каждую пятницу с участием нескольких тысяч человек.
"Погиб медик, еще 84 человека получили различные ранения", — сказал аль-Кидра, не уточнив обстоятельств гибели коллеги.
В выступлениях "марша возвращения", которые идут с 30 марта и регулярно перерастают в стычки с израильтянами, погибли уже почти 160 палестинцев.
Нынешний протест проходит на следующий день после очередной вспышки боевых действий между Израилем и группировками сектора Газа. В среду и четверг стороны обменивались ракетно-бомбовыми ударами, а с полуночи договорились прекратить огонь.
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