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На Эльбрусе заблудились 12 россиян
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На Эльбрусе заблудились 12 российских альпинистов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели вышли на помощь группе из 12 альпинистов из Москвы, которые заблудились на Эльбрусе, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
"В 18.45 мск в пятницу поступила предварительная информация, что на горе Эльбрус на высоте 4200 метров в связи с погодными условиями заблудилась зарегистрированная группа из 12 человек из Москвы", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в составе группы пострадавших нет. На место вышли 10 спасателей спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведомства.
Ранее спасенный российский альпинист Александр Гуков рассказал, как ему удалось продержаться неделю в горах Пакистана.
Российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов во время восхождения на вершину Латок-1 в горном Пакистане собирались снять фильм, однако Сергей сорвался в пропасть и погиб, а Александр остался на практически отвесной скале.
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