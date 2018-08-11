На Эльбрусе умер альпинист из Австрии

У австрийского альпиниста во время восхождения на Эльбрус остановилось сердце

У альпиниста из Австрии произошла остановка сердца при восхождении на Эльбрус, на место направлена группа спасателей, сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике «Поступила предварительная информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из четырёх человек, при восхождении на гору Эльбрус у одного из членов группы произошла остановка сердца», — отметили в ведомстве. На место происшествия выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Ранее спасатели помогли попавшему в ледовую трещину на Эльбрусе альпинисту из Москвы