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На Эльбрусе умер альпинист из Австрии
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У австрийского альпиниста во время восхождения на Эльбрус остановилось сердце 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
У альпиниста из Австрии произошла остановка сердца при восхождении на Эльбрус, на место направлена группа спасателей, сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
«Поступила предварительная информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из четырёх человек, при восхождении на гору Эльбрус у одного из членов группы произошла остановка сердца», — отметили в ведомстве.
На место происшествия выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Ранее спасатели помогли попавшему в ледовую трещину на Эльбрусе альпинисту из Москвы.
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