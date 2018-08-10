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В Индонезии уточнили число погибших при землетрясении
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В Индонезии уточнили число погибших при землетрясении 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Adek Berry
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии по официальным данным составляет 321 человек, сообщает издание Tempo со ссылкой на национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее местное агентство Антара сообщило, что жертвами землетрясения стали 347 человек. При этом представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо сообщал о 131 погибшем.
По данным издания Tempo, еще более 270 тысячам человек пришлось покинуть свои дома.
В воскресенье на прошлой неделе к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3.
В четверг Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в районе острова Ломбок произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к югу от города Матарам, расположенного на острове Ломбок. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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