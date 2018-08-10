СК начал проверку после смерти женщины в самолете Москва-Симферополь

Следствие в Ростове-на-Дону проверяет обстоятельства женщины, скончавшейся на борту рейса Москва-Симферополь, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

«В Ростове-на-Дону проводится доследственная проверка по факту вынужденной посадки самолета рейса Москва-Симферополь. По версии следствия, 10 августа примерно в 2:45 самолет авиакомпании Red Wings , выполнявший рейс №309 Москва-Симферополь, совершил вынужденную посадку в аэропорту Платов, на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка. По предварительным данным, причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда», — рассказали в ведомстве.

В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, тела умершей, опрошены очевидцы. Кроме того, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.