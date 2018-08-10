Пассажирка рейса Москва-Симферополь скончалась на борту самолета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг — РИА Новости . Следователи организовали проверку по факту гибели женщины на борту самолета Москва-Симферополь, вынужденного совершить посадку в Ростове-на-Дону, сообщает Южное следственное управление на транспорте.

"По версии следствия, 10 августа 2018 года, примерно в 2.45, самолет авиакомпании Red Wings , выполнявший рейс № 309 «Москва-Симферополь», совершил вынужденную посадку в аэропорту «Платов», на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка", — говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда.

По данному факту организована проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, тела умершей, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.