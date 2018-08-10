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Пассажирка рейса Москва-Симферополь скончалась на борту самолета
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Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины

Пассажирка рейса Москва-Симферополь скончалась на борту самолета 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 авг — РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели женщины на борту самолета Москва-Симферополь, вынужденного совершить посадку в Ростове-на-Дону, сообщает Южное следственное управление на транспорте.
"По версии следствия, 10 августа 2018 года, примерно в 2.45, самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс № 309 «Москва-Симферополь», совершил вынужденную посадку в аэропорту «Платов», на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка", — говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда.
По данному факту организована проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, тела умершей, опрошены очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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